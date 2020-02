La decisione comunicata ieri dal questore del capoluogo ligure di consentire ai tifosi ospiti di assistere alla sfida di Marassi negli stessi settori dello stadio in cui sono presenti sostenitori e abbonati della squadra di casa sta facendo sorgere diverse preoccupazioni in città.A sollevare la questione era stata ieri l'Associazione dei Club Genoani che con un durissimo comunicato aveva letteralmente definitivo la scelta di mescolare le due tifoserie "assurda e provocatoria", parlando addirittura di "pericolosa convivenza" all'interno dello stadio. All'ACG sono presto giunte la solidarietà della FederSupporter, la sigla che tutela i diritti dei tifosi italiani, ma anche tante critiche per i toni ritenuti eccessivi da più soggetti.Da questo clima di altissima tensione scaturisce la decisione della Questura di Genova di aumentare il presidio della zona attorno e dentro all'impianto cittadino nelle ore precedenti e successive al fischio d'inizio. Una scelta in parte condivisa e appoggiata dalla stessa società rossoblù che per domenica amplierà l'utilizzo del personale di vigilanza solitamente impiegato in occasione delle gara di campionato.