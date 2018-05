La difficile stagione vissuta da Gianluca Lapadula con la maglia del Genoa non sembra aver diminuito il fascino che l'attaccante esercita in molti club di Serie A.



Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport Igli Tare, ds della Lazio, avrebbe iniziato a sondare il terreno con la società rossoblù per capire le eventualità possibilità di arrivare all'ex centravanti di Pescara e Milan.



Prelevato la scorsa estate per 13 milioni, di cui 11 ancora da versare, Lapadula è stato l'acquisto più costoso nella storia del Genoa ma il suo rendimento in questa stagione (appena 6 reti di cui tre su rigore) è stato decisamente al di sotto delle aspettative, anche per via di una serie di infortuni che ne hanno condizionato la preparazione estiva e la prima parte di campionato. Un andamento deludente che indurebbe la società rossoblù a lasciarlo partire, a patto di ricevere un'offerta adeguata che non comporta una minusvalenza eccessiva per il club.



Nelle scorse settimane Lapadula era stato cercato anche dal Bologna che ha proposto al Genoa lo scambio con Mattia Destro. Una trattativa però naufragata sul nascere.