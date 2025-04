Genoa-Lazio, le pagelle di CM: Otoa rovina tutto, male Pinamonti. Castellanos spaziale, fosforo Rovella

Getty Images

Genoa

può fare poco sui due gol subiti. Attento nelle altre occasioni.si fa sfilare davanti Zaccagni con troppa facilità e poi lo stende. La sua espulsione complica subito i piani del Genoa.prova come può a contenere l’esuberanza di Castellanos, ma fa tanta tanta fatica.la Lazio affonda nel primo tempo come un coltello nel burro e lui non riesce a dare solidità alla linea dal suo lato.tanta corsa, ma troppo spesso a vuoto. Poco concreto in entrambe le fasi (dal 35’s.t.funziona poco il suo filtro a centrocampo. Non riesce a innescare con continuità la manovra in ripartenza (da 35’s.t.

da lui servira maggior qualità lì in mezzo. Guendouzi e Rovella invece hanno fatto quel che hanno voluto.qualche affondo e poco altro quando si affaccia davanti. Non impeccabile il suo lavoro di copertura (dal 23’s.t.prova a dare il cambio di passo, ma non fa troppo meglio del compagno di squadra)innesca un duello personale con Pellegrini sulla fascia da cui esce con le ossa rotte in più di un occasione (dal 15’s.t.impalpabile il suo apporto in campo).non ha occasione di rendersi pericoloso. Sparisce nelle marcature avversarie.

Lazio

non incide lì davanti. La difesa della Lazio non va mai in difficoltà con lui (dal 23’s.t.prova almeno con la sua corsa a dare il cambio di passo lì davanti)All.squadra scarica mentalmente. Non ci sono grandi risorse per cambiare l’inerzia in inferiorità numerica, ma qualcosa di più era lecito aspettarselo.non si scompone nemmeno dopo il fumogeno che lo colpisce. Sempre attento quando chiamato in causa.buon primo tempo di corsa e sostanza sulla fascia prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca (dal 45’+1 p.t. Pedro 5: non una gran serata per lui. Ha poche occasioni di mettersi in mostra).

fa buona guardia contro avversari non particolarmente attivi in zona offensiva.bene nel gioco aereo. Fa valere il fisico contro Pinamonti per tenerlo lontano dalle zone pericolose.al bacio il cross per Taty che vale l’1-0. Si propone in avanti con continuità mettendo spesso in difficoltà tutta la corsia destra del Genoa.alza il muro davanti alla difesa e non dà modo al Genoa di far circolare il pallone. Mostra carattere e intelligenza in tutte le situazioni: il fosforo di tutta la formazione biancoceleste. Ingenuo solo quando si fa ammonire a fine primo tempo. Poi imbuca il 2-0 per Dia con una verticalizzazione deliziosa. (dal 23’s.t.ci mette tre minuti a farsi espellere. Serata disastrosa per lui)

l’esperimento da ala destra non va malissimo, ma dura solo un tempo. Comunque più a suo agio nel ruolo di terzino.nel primo tempo combina poco con Castellanos. Meglio nella ripresa, quando alza il proprio baricentro. Inserimento perfetto per il 2-0. (dal 23’s.t.muscoli e sostanza dove serve per tenere al sicuro il risultato)procura l’espulsione di Otoa dopo 22 minuti. È però l’unico acuto della sua gara. (dal 43’s.t.gol spaziale in acrobazia e prestazione da tuttocampista. Ha rincorso gli avversari rientrando persino nella propria area per aiutare la squadra in ogni modo (dal 43’s.t.).

All.la Lazio si rialza dopo l’eliminazione in Europa e lo fa col carattere che il tecnico chiedeva. Bene la gestione del match sia in superiorità numerica, sia dopo l’ingenuità di Belahyane.