In attesa di un rinnovo di contratto di cui si parla da mesi ma che tarda ad arrivare, Darko Lazovic si tappa le orecchie e affida al campo le proprie risposte.



Lo ha fatto anche domenica sera al San Paolo segnando la rete che ha permesso al Genoa di uscire indenne dalla tana del Napoli: "È stato un gran bel gol - ha dichiarato al Secolo XIX - ma gran parte del merito è di Pandev che si è inventato un grande assist. L'ho colpita bene con tutta la forza: sono contento che sia entrata".



Tra i protagonisti di domenica sera Lazovic non dimentica di citare, oltre a Pandev, anche Radu, risultati entrambi decisivi con le proprie giocate: "Goran è un campione straordinario, lo sta dimostrando sempre, ogni volta che viene messo dentro. Ionut è un buon portiere, è giovane, è al suo primo anno di A ma sta dimostrando di poter diventare un grande nel suo ruolo".



Il pareggio strappato a Napoli è un risultato eccezionale anche se la sfida che tutti attendono è quella di domenica con la Sampdoria: "Il derby è troppo importante - ha proseguito il laterale serbo - da quando sono qui Il Genoa ha vinto un solo derby ah, quello con i gol di Suso e Pavoletti, Ma io ero in panchina. Stavolta spero di giocarlo e di vincerlo sul campo. Lo sento tanto, sono quo da quattro anni, ci tengo moltissimo a vincerlo".