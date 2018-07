L'avventura di Darko Lazovic con la maglia del Genoa sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo tre stagioni coronate da 75 presenze e due reti tra Serie A e Coppa Italia con il Grifone, l'esterno serbo pare non rientrare più nei piani tattici di Davide Ballardini che, del resto, già nel passato campionato lo ha spesso rilegato in panchina. L'arrivo del connazionale Lakicevic e la conferma del portoghese Pereira sembrano inoltre restringergli ulteriormente le possibilità di giocare con una certa continuità.



Su di lui sembra muoversi con una certa insistenza soprattutto il Frosinone che proprio ieri ha ufficializzato l'arrivo dai rossoblù del difensore Paolo Ghiglione e che ormai da giorni sembra aver individuato nel 27enne balcanico il rinforzo ideale per la propria corsia di destra. La trattativa tra i ciociari e il Genoa è già piuttosto avanzata tanto che nelle prossime ore potrebbe essere definita.