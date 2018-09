Tra i protagonisti della vittoria di ieri del Genoa sul Bologna c'è anche Darko Lazovic, entrato in campo nella ripresa ed in grado di aprire parchi importanti nella difesa felsinea: "Le partite ormai si vincono in 14 - ha detto il serbo nel post gara - Oggi era importante vincere perché a Reggio Emilia ne venivamo da una sconfitta molto brutta. Eravamo un po’ sotto pressione e ne siamo usciti con voglia, vincendo la partita. Quando vinci poi lavori sempre con più tranquillità. Non dobbiamo però rilassarci e già dobbiamo pensare alla prossima gara contro la Lazio”.



La duttilità tattica di Lazovic può essere l'arma in più di questo Genoa? “Faccio tutto quello che il mister mi chiede, come facevo anche l'anno scorso. Il mister s aspetta da me e da noi qualcosa in più. Credo che comunque tutta la squadra abbia giocato meglio nel secondo che nel primo tempo. L'anno scorso mister Ballardini mi metteva, anche in allenamento, come mezzala. Mi vede pure in quel ruolo. Faccio tutto quello che mi chiede e cerco di farlo al meglio possibile. Cosa mi diceva Ballardini coi suoi gesti? Di giocare appunto mezzala sinistra e Pedro Pereira andare a fare il terzino destro“.