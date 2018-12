Darko Lazovic, esterno del Genoa, parla a Tuttosport del momento dei rossoblù: "Se continuiamo così, arriveranno le vittorie. Da quando è arrivato mister Juric, in realtà, abbiamo sbagliato solo la partita con l’Inter, nelle altre siamo stati sfortunati: penso a quella con l'Udinese, in cui siamo andati due volte in vantaggio, o con il Milan che abbiamo giocato bene e alla fine abbiamo perso".