Tra le novità che il 2019 dovrebbe portare al Genoa c'è anche il rinnovo di contratto per Darko Lazovic.



Sbarcato a Pegli nel 2015, direttamente dalla Stella Rossa di Belgrado, l'esterno classe 1990 dopo alcune stagioni altalenanti sembra aver ora finalmente raggiunto la piena maturazione calcistica e con essa una costanza di rendimento sconosciuta fino a pochi mesi fa. Inoltre la duttilità tattica mostrata nella prima metà del campionato in corso, che l'ha visto spesso protagonista lungo la corsia mancina lui che invece è un destro naturale, avrebbe definitivamente convinto la società rossoblù a prolungargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'appuntamento tra la dirigenza ligure e l'entourage del ragazzo dovrebbe avvenire entro la fine di gennaio. In caso contrario dall'1 febbraio Lazovic sarebbero libero di accordarsi in vista della prossima stagione con qualunque altro club, senza che al Genoa venga corrisposto un solo euro di indennizzo.



Un'eventualità che nessuno a Villa Rostan vuole correre il rischio di affrontare.