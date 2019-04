Eroe del giorno domenica scorsa a Napoli, per via del gol che è valso un prezioso pareggio al Genoa, Darko Lazovic potrebbe balzare nuovamente agli onori delle cronache anche nella prossima gara semplicemente scendendo in campo.



In caso di impiego, anche parziale, contro la Sampdoria il laterale serbo raggiungerebbe infatti il prestigioso traguardo delle 100 gare in Serie A, tutte oltretutto collezionate unicamente con la maglia del club più antico d'Italia.



Un obiettivo che nobiliterebbe ulteriormente una stagione che, numeri alla mano, si sta rivelando la migliore per lui da quando nell'estate del 2015 è sbarcato in Italia. Nel torneo in corso Lazovic ha già messo a segno tre reti, tutte peraltro decisive, contro Atalanta, Empoli e Napoli, stabilendo il proprio record personale in fatto di gol.