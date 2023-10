"Retegui l'ho sostituito per precauzione" aveva detto Alberto Gilardino dopo la vittoria del Genoa con la Salernitana venerdì sera. A distanza di due giorni, il Secolo XIX ha fornito nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante rossoblù: la risonanza alla quale si è sottoposto ha escluso ricadute o nuovi problemi al collaterale già infortunato, lo staff medico valuterà il giocatore di giorno in giorno. Probabilmente salterà la gara di Coppa Italia contro la Reggiana in programma mercoledì; il giocatore non verrà rischiato se non sarà al 100%, l'obiettivo è quello di riaverlo in forma per la ripresa del campionato contro il Cagliari.



COS'E' SUCCESSO - Dopo poco più di un quarto d'ora nella gara con la Salernitana, Retegui calcia di sinistro verso la porta di Ochoa e prende il palo; dopo aver tirato però sente un dolore al ginocchio sinistro che già gli aveva dato qualche problema nelle settimane precedenti, il giocatore si accascia a terra e Gilardino lo sostituisce.