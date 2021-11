Nel tardo pomeriggio di oggi il Genoa ha diramato una nota medica per comunicare le condizioni di salute di Salvatore Sirigu, costretto a lasciare il ritiro della nazionale italiana a causa di alcuni sintomi para-influenzali.



Questa la nota del club: "​Salvatore Sirigu, portiere del Genoa, non ha seguito la Nazionale Italiana nella trasferta in Irlanda del Nord perché questa mattina ha avvertito alcuni sintomi influenzali. Il calciatore eseguiti i test è risultato negativo al Covid-19. Ora rientrerà a Genova per unirsi ai compagni rossoblù appena possibile".