Nel pessimo avvio di campionato del Genoa una delle poche note liete è rappresentata dalle prestazioni di Gianluca Scamacca.



Dopo gli esperimenti falliti negli anni scorsi con Andrea Favilli e Andrea Pinamonti, il Grifone sembra aver finalmente trovato quel giovane bomber italiano che da tempo va cercando. Quattro finora, tra campionato e Coppa Italia, le reti messe a segno dal centravanti laziale in altrettante apparizioni con la maglia rossoblù. Un bottino arricchito poi dall'assist fornito domenica scorsa a Pjaca per il momentaneo ed illusorio gol del pareggio contro la sua ex Roma.

Un vero e proprio exploit per un giocatore di cui si parla benissimo da anni e che sembra ora avere l'occasione giusta per esplodere definitivamente.



In tutto questo il Genoa ovviamente si frega le mani ma solo fino ad un certo punto. Il cartellino del 21enne è infatti di proprietà del Sassuolo che lo scorso anno agosto ha accettato di girarlo in prestito in Liguria fino al termine della stagione. Concluso il campionato i rossoblù potrebbero decidere di esercitare su di lui il diritto d'acquisto versando però nelle casse neroverdi una cifra non indifferente. Secondo quanto riporta stamane la Gazzetta dello Sport, la somma ammonterebbe a non meno di 20 milioni di euro. Quota notevole che Scamacca ha tutte le intenzioni di dimostrare di poter valere.