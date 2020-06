Il Genoa mette le mani su uno dei talenti più contesi dai club di mezza Europa. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società del presidente Enrico Preziosi avrebbe fatto concreti passi in avanti per aggiudicarsi le prestazioni di Armin Gigovic, mezz’ala classe 2002 dell’Helsingsborgs.



Svedese di origine bosniaca, Gigovic è stato accostato per caratteristiche fisiche e tecniche al laziale Sergej Milinkovic-Savic. Per battere la folta concorrenza composta da club anche primissimo livello come l'Arsenal, il Genoa avrebbe messo a disposizione dell'Helsingborg un'offerta da 3 milioni di euro.