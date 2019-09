Genoa-Bologna 0-0







Radu SV: gioca la palla più con i piedi che con le mani, poichè di parate praticamente non ne compie. Merito anche di Sansone che lo grazia dagli undici metri timbrando la traversa.

M

Romero 6: quarta partita, quarta ammonizione. La sua presenza nella lista dei cattivi è ormai una certezza, anche in gare all’apparenza meno impegnative del solito in cui dà l’impressione di poter imbrigliare Sansone senza ricorrere alle maniere forti.







Zapata 6,5: dopo le turbolenze degli ultimi periodi trascorre finalmente una serata relativamente tranquilla al cospetto degli evanescenti attaccanti bolognesi.







Criscito 6,5: punto di mriferimento per i compagni, muro invalicale per gli avversari. Altra gara da capitano vero.







Ghiglione 6,5: il turno di riposo che Andreazzoli gli ha concesso a Cagliari sembra avergli giovato. Ritrova la verve delle prime uscite, impegnando anche Skorupski con un insidioso tiro-cross.







Lerager 6: il più pimpante della mediana genoana, agisce in pratica da attaccante aggiunto. Rimedia un giallo assolutamente evitabile dopo mezzora scagliando in tribuna il pallone a gioco fermo.







Schone 5,5: prosegue nel peggiore dei modi il suo periodo di apprendistato col calcio italiano. Nonostante una buona gara, impreziosita dalla traversa colta su punizione, macchia la sua prova con il fallo da rigore che poteva costare caro al Grifone.



(dal 36’ st Favilli SV:).







Radovanovic 6: alterna cose buone ad errori da matita blu. Nel complesso disputa comunque una buona gara, mettendosi in luce per qualche pregevole apertura a campo aperto.





Barreca 6,5: Tomiyasu non è un osso morbido e lui se ne accorge presto. Pur affondando con regolarità, raramente il giapponese gli lascia lo spazio per crossare a dovere. Fa vicino al gol in avvio di ripresa con un bel diagonale che impegna Skorupski.

(dal 35' st Pajac SV)



Kouame 5: corre tanto, tantissimo ma troppo spesso lo fa a vuoto. Cosa non certo insolita per lui, che però questa volta ha l’aggravante di non lasciare il segno sull’incontro come invece aveva sempre fatto nelle precedenti sfide di campionato.



Pinamonti 5,5: gioca costantemente con la schiena rivolta alla porta avversaria. Caratteristica che gli consente di aprire varchi ai compagni, impedendogli però di rendersi pericoloso in prima persona. Esce comunque tra gli applausi.

(dal 23’ st Saponara 5: molto movimento, poco costrutto).





All. A. Andreazzoli 5,5: dopo il massiccio ed improduttivo turn-over messo in atto a Cagliari, torna all’antico rispolverando lo stesso undici iniziale visto all’opera nelle prime tre uscite di campionato. E il campo, almeno nel primo tempo gli dà ragione. Anche se il suo Genoa ha il demerito di non trovare la via della rete. Una supremazia sterile che nella ripresa paga in termini di stanchezza e che, se non fosse per Sansone, rischierebbe di costargli caro