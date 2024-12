Genoa, le pagelle di CM: Badelj fa tutto, anche gol. Leali...le ha per davvero

Getty Images

tiene fede al proprio cognome volando sulle sassate di Anjorin e Cacace ma soprattutto sul rigore di Esposito.debutto da titolare per l'inglese, che soffia il posto a Sabelli ma non riesce a non farlo rimpiangere dimostrandosi l'anello debole della catena difensiva rossoblù. Esce infortunato poco prima del riposo.(dal 39' pttutt'altra musica rispetto al compagno, bada al sodo senza troppi fronzoli)guida la difesa con la consueta maestria, dispensando serenità e calma ai compagni soprattutto nel delicato finale di gara.

entra in ritardo su Esposito causando il rigore del pareggio. Una macchia che non rende comunque insufficiente una prestazione che ancora una volta si dimostra maiuscola.agisce più in orizzontale che in verticale, addentrandosi spesso all'interno del campo per dare manforte ai compagni.fatica a tenere il passo dello scattante centrocampo empolese ma compensa con fisico ed esperienza.(dal 37' st: ritorna in campo dopo quasi tre mesi d'assenza contribuendo a irrobustire il fortino rossoblù): maestro di cerimonia dell'orchestra genoana. Pulisce una quantità industriale di palloni, agendo alternativamente sia in interdizione che in impostazione. Poi si fa trovare puntuale all'appuntamento con il gol che sblocca la sfida.

(dal 18' stentra con il giusto piglio non sbagliando praticamente nulla)usa ogni mezzo possibile per sbrogliare anche la più intricata delle matasse.si accende a intermittenza ma quando lo fa crea sempre apprensione nella difesa avversaria.(dal 18' stsfiora il golazo con un tiro dal limite, poi confeziona l'assist che Ekuban deve soltanto tramutare in gol. Perde però malamente la palla da cui nasce la rete empolese. Luci e ombre).fumoso e confuso, si riscatta parzialmente a inizio secondo tempo catturando la palla vagante da cui scaturisce il vantaggio genoano. Nel finale fallisce la palla del 3-1.

un leone che tenta di sfuggire ai domatori empolesi ma che, a conti fatti, ha poche occasioni per graffiare.(dal 18' stal suo ingresso porta con sé una determinazione incredibile che gli consente di sfiorare due volte il gol prima di trovarlo al terzo pallone toccato).primo tempo di contenimento, secondo di affondo. Il francese conferma la propria predilezione per la trasferta incassando un'altra vittoria pesante che permette al Grifone di agguantare in classifica proprio l'Empoli a quota 19. Dal punto di vista del gioco arriva forse qualche passo indietro rispetto alle precedenti uscite ma la posta in palio era troppo alta per fare gli schizzinosi. Lui lo sa bene e non si fa troppe remore nel puntare dritto al sodo.