Genoa, le pagelle di CM: Badelj sempreverde, a Gud basta un lampo

: praticamente disoccupato.: controlla la sua zona senza troppi problemi(dal 1' stregala vivacità e profondità alla manovra rossoblù).causa il rigore (decisamente dubbio) del vantaggio emiliano. Nel complesso appare meno sicuro del solito.tiene a bada gli attaccanti del Sassuolo senza il bisogno strafare.ha l'unico demerito di apparire troppo timido spingendo poco sulla corsia di competenza.(dal 1' stspinge ogni volta che ha campo davanti a sé).: dinamico e prorompente in mezzo al campo, firma un gol che il Var annulla poi spizzica di testa la palla del pareggio rossoblù.ù

timbra il primo gol in stagione con un'incursione da centravanti navigato.(dal 40' st: onnipresente sia in fase d'attacco che in quella difensiva.presidia la fascia senza spingere ma anche senza soffrire.per una volta si prende il lusso di concedersi un pomeriggio di riposo. Dopo quanto fatto in stagione può decisamente permetterselo. Mette comunque lo zampino nell'azione del vantaggio propiziando l'autogol di Kumbulla.(30' st: entra con la determinazione di chi sta giocando la finale di Champions. Professionista esemplare)

riceve poche palle giocabili e fa quel che può.(dal 43' stancora una volta la risolve nella ripresa, sfruttando al massimo i cambi. La corsa al decimo posto continua.