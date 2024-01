Genoa, le pagelle di CM: brillano Retegui e Gudmundsson

Salernitana-Genoa 1-2



Martinez 6,5: presente su un paio di uscite, sia alte che basse. Decisivo nel recupero del primo tempo su Maggiore. La traversa lo salva su una punizione forte di Candreva. Respinge nel finale un cross forte di Kastanos.



Vogliacco 6: prova ordinata dell’ex Benevento che, insieme a Bani, tiene a bada Simy.



(30’ st Thorsby 6: fa il lavoro sporco che serve nel finale)



Bani 6,5: esperienza e senso della posizione. Sa anche quando spendere un giallo. Pericoloso anche sui piazzati.



Vasquez 6: tiene inizialmente Simy, poi lo molla ma è in ritardo su Martegani. Cresce di tono col passare dei minuti. Cattivo al punto giusto.



Spence 6: presenza costante a sinistra. Spesso mette in difficoltà Pierozzi.



Malinovskyi 6: non si vede molto in zona offensiva, ma fa un gran lavoro oscuro, aiutando molto in fase difensiva.



Badelj 6,5: perde palla e fa partire l’azione del primo gol granata. Si fa perdonare con l’assist per Retegui. Sale di tono col passare dei minuti. Faro in mezzo al campo.



Strootman 6: solita grinta, cattiveria e personalità. Pecca un po’ in rifinitura.



(42’ st Ekuban sv)



Frendrup 5,5: molle in marcatura su Bradaric. È più votato alla fase difensiva.



Gudmundsson 7,5: avvia l’azione del pari, con una bella accelerata che lascia sul posto Martegani. Glaciale dal dischetto. Sempre pimpante.



Retegui 7: bravo nella sponda e letale col sinistro. Pericolo costante per la difesa granata. Impensierisce Ochoa anche di testa.



All. Gilardino 7: si prende tre punti d’oro allungando la striscia positiva a sei partite. I suoi non risentono delle assenze. Aveva responsabilizzato Retegui nel prepartita e ha ricevuto dall’argentino una grande risposta.