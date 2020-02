Bologna-Genoa: 0-3



Perin 6: sforzo minimo, attacco di casa non pervenuto e gara da spettatore non pagante.



Biraschi 6: l'impostazione è meglio lasciarla ad altri ma in fase difensiva è sempre affidabile.



Soumaoro 7: gol da opportunista e poi partita di contenimento, oggi un muro invalicabile.



Masiello 6.5: prestazione da senatore, con la collaborazione dei compagni di reparto tiene Perin lontano da ogni pericolo.



Ankersen 5.5: qualche buono spunto contro un Denswil appannato, in difesa messo a dura prova.



(dal 1’ s.t. Goldaniga 6: cambio per preservare la superiorità numerica, la difesa col suo innesto riceve maggiore protezione).



Behrami 6.5: se i suoi mantengono quasi sempre il controllo è anche merito suo, importante partita soprattutto in copertura.



Radovanovic 6: sostituire Schoene non è facile ma oggi il reparto mediani gira molto bene con lui come perno centrale.



(dal 30’ s.t. Cassata 6: entra semplicemente per reggere il rush finale).



Sturaro 6: il più duttile dei suoi, centrocampista a tutto campo anche oggi importante collante tra i reparti.



Criscito 7: ottima partita su Orsolini che gode davvero di poca libertà, culminata con il terzo gol segnato su rigore.



Pandev 6: sostituzione per infortunio poco dopo l'inizio.



(dal 13’ p.t. Pinamonti 6: svaria molto sul fronte offensivo anche lontano dalla porta per offrire sempre l'appoggio, molto prezioso).



Sanabria 7: gol della domenica, discesa imperiosa e tiro incrociato sul secondo palo. Per una punta c'è poco altro da dire.



All. Nicola 6.5: squadra quadrata sin dall'avvio, imposta subito la propria impronta al match giocando con piglio battagliero e cinico.