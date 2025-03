Genoa, le pagelle di CM: Cornet al posto giusto al momento giusto. Miretti incanta mentre Norton-Cuffy "inciampa"

getty

: in ritardo sul gol di Viola, fuori posizione sul palo di Coman. Da rivedere.: vera e propria spina nel fianco per i sardi. Un vero e proprio pendolino.: si divora il gol del possibile 2 a 1 e per questo rovina una partita più che sufficiente.: preciso e pulito. Che sia centrale o esterno di difesa per lui non ci sono differenze.: perde un duello letale con Piccoli facendo scaturire il gol del vantaggio dei sardi.(dal 1' s.t: il suo ingresso cambia letteralmente il volto del grifone. Imprendibile).

: voto dettato dalla media. Nel primo tempo non riesce a contrastare Viola nell'occasione del gol ma nella ripresa è più che sufficiente.: controlla il centrocampo per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa prende un giallo e viene sostituito per precauzione.(dal 7' s.t: spezza il gioco quando ve n'è il bisogno. Porta a termine con successo il compito richiesto).: migliora con il passare del tempo. Sua l'intuizione che porta al gol del pareggio. Nella ripresa domina nel centrocampo.: il punto debole dell'attacco del grifone. Spesso in ritardo.

(dal 21' s.t: offre copertura alla squadra nel momento del bisogno).: sua la discesa che porta al gol del momenteano pareggio. Costretto al cambio per via di un problema alla caviglia.(dal 7' s.t: si impegna ma non si rende mai pericoloso).: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Sua la rete che vale un prezioso punto.(dal 30' s.t: torna in campo dopo il lungo infortunio ma non fa la differenza).: un po' come a scuola, ovvero fa il minimo indispensabile non compiendo troppi sforzi. Passo dopo passo si dirige verso l'obiettivo salvezza. Punto prezioso