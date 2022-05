Napoli-Genoa 3-0





Genoa:



Sirigu 6: non può nulla sui tre gol del Napoli, buono l'intervento su Insigne nel primo tempo.



Hefti 5,5: avere Insigne contro in una giornata del genere non è affatto semplice. Lo tiene con un po' di difficoltà, ma è anche comprensibile (11' s.t. Hernani 5: entra male, il suo tocco di mano in area genera il rigore del Napoli e chiude la partita).



Bani 5: lo strapotere atletico di Osimhen lo mette in seria difficoltà. Sul gol dell'1-0 napoletano viene travolto proprio dal nigeriano che lo brucia sul tempo.



Ostigard 5,5: sul vantaggio del Napoli non segue Osimhen che arriva alle spalle. Nel complesso lavora bene con la sua fisicità.



Criscito 6: le continue accelerazioni di Lozano potrebbero creargli problemi ma non molla un centimetro.

: inizia con il suo solito lavoro d'esperienza e filtro davanti la difesa, è però costretto a fermarsi troppo presto a causa di un problema muscolare (24' p.t.: non pervenuto. Tocca pochissimi palloni dal suo ingresso): viene surclassato dal centrocampo napoletano e infatti il Genoa ha difficoltà nel gioco centrale (30' s.t.: la gara ormai è compromessa, ci prova in contropiede sul finale ma senza fortuna).: prova anonima. Quando viene imbucato con una gran palla nel secondo tempo fallisce l'occasione calciando su Ospina (11' s.t.: anziché dare la scossa spegne ulteriormente il Genoa muovendosi poco).: ci mette sempre qualità e i suoi spunti rischiano di diventare pericolosi.: l'avvio di gara è anche buono, si muove tanto tra i reparti. Cala di livello e intensità come tutta la squadra (30' s.t.: quindici minuti nell'anonimato, non entra nella gara).: una traversa nel primo tempo, dopodiché le maglie azzurre attorno a sé diventano troppe fino al fischio finale.: bisognava giocare con il coltello tra i denti, ma così non è stato. Il Genoa perde nettamente a Napoli e la retrocessione è ad un passo.