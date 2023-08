quattro tiri, quattro gol, zero parate. Ma le colpe sono tutte fuorché sue.: l'emergenza difensiva gli fa ritrovare una maglia da titolare in A dopo quasi due anni. Magari anche per questo appare un po' arrugginito. Segna però un gol da centravanti navigato.prova a comandare un reparto che fa acqua da tutte le parti.svagato e distratto come raramente gli era capitato in Serie B.al cospetto di Biraghi e Brekalo fa la figura di Willy il Coyote alle prese con Beep Beep. L'impressione è che non riuscirebbe a fermarli neanche con la dinamite.(dal 13' stdentro per chiudere la stalla quando i buoi sono già altrove).incapace di aiutare un sofferente Hefti contro le folate viola. Regala a Biraschi l'assist della consolazione rossoblù.nel primo tempo sfiora il golazo con un tracciante che termina a lato. Unico squillo di una gara pessima.(dal 13' st: rispetto al compassato Badelj dona se non altro un po' di dinamismo alla comunque sterile manovra rossoblù).: in affanno contro la diga mediana della Fiorentina. Tocca pochi palloni e per la maggior parte gli sbaglia. Nel finale sciupa anche una buona occasione da rete.prova a regalare qualche cross ai compagni ma fatica a contenere quando viene attaccato.(dal 13' stgeneroso e poco più).: sembra l'unico in grado di accendere la luce nel profondo buio rossoblù. Ma solo contro tutti neppure lui può fare molto e alla lunga si adegua all'andazzo generale.corre, sgomita, lotta. Ma la palla di fatto la vede solo all'84' con un'incornata sventata da Terracciano. E non certo per demerito suo. Depresso.: il debutto da tecnico in Serie A non è esattamente come se lo era immaginato. Ma forse non è neppure come lo aveva temuto. Italiano gli impartisce una lezione di tattica che mette subito in salita il suo campionato. L'unica consolazione è che si può solo migliorare.