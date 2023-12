sempre reattivo quando viene chiamato in causa. Anche nell'azione che porta al gol interista, quando devia sul palo il tiro di Barella prima del tap-in vincente di Arnautovic. Bene anche nelle uscite.incorna la rete del pareggio con la complicità di un incerto Sommer coronando una gara da perfetto gladiatore.: contiene bene Thuram che di fatto non crea mai alcun pericolo alla porta del Grifone.regge tutto sommato bene l'urto con il poco propositivo attacco interista.(dall'1 st: dentro per rafforzare la difesa si fa invece vedere soprattutto in attacco impegnando Sommer in almeno due occasioni).non sfrutta bene un paio di ripartenze potenzialmente letali. Ma in fase di copertura è sempre attento e puntuale, costringendo Carlos Augusto a una gara puramente difensiva.: si avventa su ogni pallone, con le buone o con le cattive. E spesso lo fa suo.un tocco, due al massimo, per velocizzare il più possibile la manovra rossoblù. Maestro di cerimonia dell'orchestra genoanaGila lo preferisce a Malinovskyi, optando per una squadra più coperta. Diventa protagonista suo malgrado dell'azione del vantaggio interista, subendo la spinta di Bisseck non sanzionata da Doveri. Nel complesso si conferma la solita roccia difficile da superare.(dal 16' st: meno carico del solito, fatica a ritagliarsi uno spazio nell'intasato centrocampo di una gara molto fisica): vince, a sorpresa, il ballottaggio con Vasquez, tornando titolare dopo quasi due mesi. Una fiducia ripagata con una prestazione priva di fronzoli ma zeppa di sostanza.(dal 33' stdopo la felice intuizione contro la Juve, Gilardino lo ripropone esterno a tutta fascia anche nel finale della sfida con i nerazzurri. Ha però poco tempo per mettersi in luce).: ben imbrigliato dalla difesa nerazzurra fatica ad accendersi. Dai suoi piedi nasce comunque il corner che Dragusin insacca in rete, fornendo il secondo assist consecutivo dopo quello ad Ekuban con il Sassuolo.Gilardino gli dà fiducia dopo le due buone prove con Juve e Sassuolo. Questa volta non lascia il segna ma appare comunque attivo e combattivo, guadagnandosi gli applausi del Ferraris al momento della sostituzione. Ritrovato.(dal 16' st: imballato e appesantito dopo settimane di stop, fatica a trovare movimenti e giocate giuste. Ma il suo rientro è comunque una notizia ottima per Gilardino).lavoro di par condicio rendendo all'Inter lo stesso trattamento riservato alla Juve. Il suo Genoa conferma di sentirsi a suo agio soprattutto contro le grandi, sfoderando l'ennesima grande prestazione contro una big, senza dover ricorrere alle barricate.