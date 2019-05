Fiorentina-Genoa 0-0



Radu 6: qualche intervento di routine nel primo tempo, si ripete nella ripresa.



Biraschi 6: ruvido quanto basta nel disimpegnare. Quando la Fiorentina affonda, riesce sommariamente a tenere botta.



Criscito 6: prova il tiro della domenica e ci mette tanta grinta quando deve difendere corpo a corpo.



Zukanovic 6: si fa valere sui palloni alti, l'onda d'urto quando la Fiorentina attacca regge.



Romero 6: soffre Muriel, ma in più occasioni esce vincitore.



Pereira 5,5: si nota poco in una partita dai ritmi bassi.



(dal 35' st Sanabria 6: la carta della disperazione per cercare la salvezza, e appena entra Nainggolan segna a San Siro)



Veloso 6: è colui che mette più paura alla Fiorentina nel primo tempo, quando Lafont si affida all'istinto per neutralizzare una punizione del portoghese.



Radovanovic 6: ordine nel mezzo e densità contro il centrocampo viola.



Bessa 6: si muove molto e cerca di restare la le linee.



(dal 41' st Rolon s.v.: mossa per dare più equilibrio e freschezza in un finale di partita dalla posta altissima)



Pandev 6: una costante spina nel fianco, palla a terra è sempre un pericolo. Una buona partita per il macedone.



(dal 39' st Gunter s.v.: Prandelli decide di coprirsi nel finale)



Kouamé 5,5: nel recupero della prima frazione devia in calcio d'angolo un tiro a botta sicura di Muriel. In fase offensiva ci prova solo di testa.



All. Prandelli 6: ha due abbonamenti in tribuna al Franchi, ma oggi era avversario. Salva il Genoa con tanta sofferenza e un orecchio a San Siro.