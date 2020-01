Torino-Genoa 6-4 dcr



Radu 6,5: ha grandi responsabilità sul gol di De Silvestri, ma il portiere del Genoa si fa perdonare alla grane l’errore con almeno tre parate di altissimo livello: due sue Belotti e una su un colpo di testa di Bremer nei supplementari.



Goldaniga 6: più trascorrono i minuti più sembra acquisire fiducia e autorevolezza in campo. Il centrale del Genoa nel primo tempo spaventa anche Sirigu con un colpo di testa che non esce di molto.



Romero 6,5: guida bene la linea difensiva del Genoa. Il cartellino giallo ricevuto nel primo tempo non gli toglie sicurezza e lucidità. Il centrale argentino si rende autore di alcuni buoni interventi e di una gara positiva.



Zapata 6: nel primo tempo compie un intervento pulito su pallone in scivolata su Zaza che vale come un gol. Nel secondo è costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico e viene sostituito da El Yamiq.



(dall’8’ s.t. El Yamiq 5,5: pochi minuti dopo il suo ingresso in campo guadagna un giallo per un fallo a centrocampo)



Ghiglione 6: si limita più che altro a mantenere la propria posizione senza rischiare troppo. Quando ne ha l’occasione, però, attacca gli spazi e mette nell’area di rigore avversaria alcuni palloni interessanti.



Behrami 5,5: non sempre riesce a svolgere al meglio il lavoro di interdizione che è chiamato a fare. Il centrocampista svizzero, alla prima da titolare con la sua nuova squadra non riesce a convincere pienamente.



(dal 20’ s.t. Radovanovic 5,5: è l’unico a sbagliare il rigore nella lotteria finale)



Schone 6: buona la prestazione del centrocampista danese che, in mezzo al campo, riesce a far valere le sue qualità tecniche e fisiche. Esce stremato dal campo ai tempi supplementari.



(dall’1 s.t.s Sturaro: sv)



Barreca 6: è uno dei grandi ex della partita. Gioca una buona partita sulla fascia sinistra, riuscendo a contenere bene le avanzate di De Silvestri. A volte è un però un po’ timido quando è chiamato ad attaccare.



Agudelo 6: nel primo tempo è autore di una bella serpentina conclusa con un tiro sul quale è però bravo a farsi trovare pronto Sirigu. Gli manca un po’ continuità ma la sua prestazione è comunque sufficiente.



(dal 26’ s.t. Destro 5,5: combina poco l’ex centravanti del Bologna al suo debutto con la maglia del Genoa)



Cassata 6,5: il gol di Favilli che permette al Genoa di passare in vantaggio è più che altro merito suo. Il numero 29 del Genoa è bravo nel dribblare Djidji e a servire poi il compagno. Con la sua tecnica mette spesso in difficoltà i difensori del Torino.



Favilli 6,5: dà sempre l’impressione di poter far gol quando riceve palla dentro l’area di rigore avversaria. Sfrutta al meglio l’assist di Cassata per realizzare l’1-0 poi, nella ripresa, sfiora la rete con un bel colpo di testa.





All. Nicola 6: il suo Genoa gioca una partita gagliarda. Si copre e riparte con pericolosità creando anche diverse occasioni. Deve però arrendersi ai calci di rigore.