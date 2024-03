Genoa, le pagelle di CM: Gud come Milito, per Vitinha prima volta amara

Marco Tripodi

Genoa-Monza 2-3



Martinez 6,5: vola a deviare sul legno la pennellata di Colpani tenendo in vita un Grifone agonizzante. Sfortunato nella respinta su Carboni che finisce dritta dritta sui piedi di Maldini.



De Winter 5: Dani Mota fa il gol dell'anno, ma lui dov'è?



Bani 5,5: nel primo tempo partecipa al naufragio collettivo della retroguardia rossoblù. E come se non bastasse rimedia pure una frattura al naso. Nella ripresa tiene alta una linea difensiva bucata dall'incursione di Carboni



Vogliacco 5,5: sfiora due volte la rete nel primo tempo dimostrandosi paradossalmente più a suo agio in attacco che in difesa.

(dal 1' st Spence 6,5: entra con la giusta propensione offensiva, ribaltando costantemente l'azione e fornendo palla interessanti ai compagni. Pazzesco il numero con cui fornisce una palla-gol che Vitinha non sfrutta)



Sabelli 5: il suo inizio di gara è da incubo. Colpani lo travolge facendo letteralmente ciò che vuole. In più si fa pure ammonire, dovendo rinunciare per squalifica alla gara con la Juve. Ha però il merito di non abbattersi e crescere alla distanza.

(dal 39' st Ekuban SV)



Strootman 5: torna titolare dopo diverse partite ma patisce la verve dei brianzoli andando presto in affanno.

(dal 1' st Malinovskyi 6,5: il suo ingresso cambia volto al Grifone che prende inesorabilmente in mano le chiavi del gioco. Sfiora anche il gol con una fiondata delle sue che brucia i guanti di De Gregorio).



Badelj 6: alza i giri del motore rossoblù dopo un primo tempo nel complesso molto al di sotto dei suoi standard.

(dal 42' st Thorsby SV)



Frendrup 5,5: in ombra pure lui nel buio generale che attanaglia il Grifone. Gilardino gli risparmia la risparmia ridisegnando la squadra in maniera più offensiva.

(dal 1' st Vitinha 6,5: Spence gli regala un cioccolatino che lui dimostra di non gradire. Errore grave che riscatta poco dopo segnando di sinistro un gol da bomber vero in mezzo a tre difensori).



Messias 6: conferma la sua duttilità accettando di fare l'esterno mancino a tutta fascia. Ma questa volta fa fatica a entrare nel vivo del gioco tendendo più a decentrarsi che a proporsi. Gila lo capisce e dopo il riposo lo sposa sulla mezzala dove la musica è tutt'altra.



Gudmundsson 7: sarà anche un po' stanco, sarà anche marcato a uomo dagli avversari, però è l'unico che prova a inventarsi qualcosa. Segna con il brivido il suo decimo gol in campionato, diventando il primo straniero del Genoa ad andare in doppia cifra dai tempi di Diego Milito.



Retegui 5,5: nel primo tempo il Genoa gira al largo dall'area brianzola e lui fa fatica a ricevere munizioni utili per far male a De Gregorio. Nella ripresa prima litiga con Gudmundsson per il rigore, poi fornisce a Vitinha la palla del pareggio.



All. A. Gilardino 5,5: il suo Genoa fallisce l'aggancio all'undicesimo posto pagando caro una falsa partenza. Come spesso accade rovescia però tutto con una serie di cambi azzeccati. Ma quando la strada verso la vittoria sembra ormai tracciata, arriva il graffio di Maldini a vanificare tutto.