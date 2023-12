quando si ritrova Chiesa davanti a sé non può far altro che stenderlo nella speranza di ipnotizzarlo dagli 11 metri. Speranza che si rivela vana. Si rifà ad inizio ripresa uscendo sui piedi dello stesso numero 7. Miracoleggia nel finale evitando l'ennesima beffa sull'incornata di Bremer.al cospetto della squadra in cui è cresciuto appare insolitamente timido e timoroso. Patisce la verve di Chiesa e rischia pure la frittata con un errato disimpegno sanato, per fortuna sua e del Genoa, dalla disperata uscita di Martinez.torna al centro della difesa dopo quasi un mese stop. Il colpo di tacco con il quale a un certo punto si libera del pressing di Miretti è l'allegoria della tranquillità con cui gioca. Colosso.gioca mascherato dopo la frattura al naso rimediata settimane fa ma in nei duelli con i bianconeri non si nasconde mai. Anche se non gli va sempre bene.: sulla sua fascia c'è un duo genovese in serata di grazia. Chiesa e Cambiaso, per nulla intenerito dal ritorno nel suo Marassi. Lui si destreggia con mestiere e generosità, pur con qualche sbavatura.(dal 39' st: dentro nel finale per blindare il fortino rossoblù e formare una linea arretrata con tre ex juventini su quattro).attivo e reattivo, corre per due e picchia per tre. Peccato che perda il tempo giusto nell'unica potenziale occasione da rete che gli capita sui piedi. Ma se fosse anche un bomber non sarebbe umano.: unisce la freddezza del veterano alla voglia dell'esordiente. Da un suo errato disimpegno nasce però l'azione del vantaggio juventino.: più legna che fuochi d'artificio per l'ucraino costretto ad agire da mezzala e con poche occasioni per spingersi in avanti.dovrebbe agire come difensore aggiunto, in realtà spinge come un pazzo partecipando a più di un'occasione del Genoa. Gilardino lo sacrifica all'intervallo per alzare il baricentro della squadra.(dall'1' sdentro per dar manforte a Gudmundsson, fa subito il suo dovere fornendo all'islandese la palla dell'1-1. Non è sempre pulito negli interventi e nei passaggi ma la sua gara è una lotta continua. Leone): primo tempo da seconda punta, in cui mostra qualche spunto potenzialmente interessante ma in concreto inefficace; secondo da...terzino. Ruolo che non gli è particolarmente congeniale. Eppure, dopo un'inevitabile sofferenza iniziale, si rivela preziosissimo anche in questa veste. Esce nel recupero con i crampi.(dal 48' st: prima si divora un gol, poi si fa perdonare trovando il guizzo vincente che vale la sua seconda rete personale alla Juventus dopo quella del maggio 2022. Frizzante e proposito come al solito. L'infortunio è un ricordo.dimostra ancora una volta che il suo Genoa è una vera e propria ferma-grandi, strappando l'ennesimo risultato positivo a una big. Se la gioca a viso aperto contro la vice-capolista e il campo gli dà ragione. Un pareggio meritatissimo e importante che dona ossigeno alla classifica ma soprattutto al morale dei suoi ragazzi.