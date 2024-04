Genoa, le pagelle di CM: Gudmundsson c'è sempre. Genoa che la riprende con grande grinta

Martinez 5,5: non del tutto in forma. Sul primo gol ha le sue colpe ed appare insicuro per tutto il primo tempo. Nella ripresa meglio.De Winter 6,5: dopo il problema fisico subito, rientra in modo positivo. Attento su ogni pallone, gioca bene con la squadra.Bani 5: errore di lettura difensiva nel primo tempo e gara non del tutto sufficiente.Vasquez 7: traversa e uomo assist sul secondo gol dopo un dribbling in area da vero attaccante.Sabelli 6: gara sufficiente, giocate semplici ma efficaci.(dal 32' s.t. Spence 6: ingresso positivo al servizio dei suoi compagni.)Frendrup 7: uomo tutto fare. Chiude bene tutte le strade agli avversari, facendo buona guardia in fase difensiva.

Badelj 6,5: parte molto compassato ma nella ripresa fa meglio.(dal 21' s.t. Bohinen 6: partita sufficiente, soprattutto in fase difensiva)Messias 6,5: tante falcate in avanti e buona intraprendenza. Gli manca solamente il tocco finale decisivo.Haps 6,5: partita di grande sacrificio. Fa bene la fase difensiva, meno presente nelle ripartenze.Gudmundsson 7,5: quando il Genoa chiama lui risponde sempre. Gol facile ma incredibilmente importante.(dal 42' s.t. Ankeye: s.v.)Ekuban 7: gol che riprende gli avversari e partita molto positiva.(dal 21' s.t. Thorsby 6,5: cerca di tenere alta la squadra e lo fa bene).

All: Gilardino 6,5: altra gara letta in modo positivo ed efficace.