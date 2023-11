Cagliari-Genoa 2-1



Martinez 6: incolpevolissimo sui due gol subiti. Per il resto sempre attento.



De Winter 5,5: nel primo tempo decide di non far passare mai Luvumbo, poi nella ripresa crolla.



Dragusin 5: si dimentica di chiudere su Viola in occasione del vantaggio. Da là perde il controllo della sua partita.



Vasquez 6: l'unico dei suoi che ha lottato dal primo all'ultimo minuto di gioco. Sfiora la rete colpendo la traversa.



Martin 5,5: quasi assente in fase offensiva. Resta a pensare a quella difensiva nonostante potesse osare di più.



(dal 21' s.t Haps 5,5: entra ma non cambia la musica sul suo out)



Strootman 6: gara da ex giocata senza nessun calo di concentrazione.



(dal 14' s.t Thorsby 6: trova un bel passaggio per Puscas che poi non concretizza.).



Badelj 5,5: qualche errore di troppo in fase di impostazione costano la sufficienza.



(dal 14' s.t Puscas 4,5: entra per cambiare le sorti dell'attacco ma in realtà non entra mai nelle azioni di gioco. Ha sui piedi la palla del pareggio finale ma sciupa clamorosamente)



Freundrup 5: troppi erorri quando ha la palle nei piedi. Doveva fare di più.



Sabelli 5,5: prova ad aiutare nel raddoppio su Luvumbo ma si fa saltare troppe volte. In fase offensiva prova a farsi sentire senza successo.



Malinovsky 5: occasione sprecata per l'ex Atalanta, mai pericoloso quest'oggi.



(dal 39' s.t Ekuban s.v).



Gudmundsson 6,5: una vera e propria garanzia. Linfa vitale per l'attacco rossoblù.



All. Gilardino 5,5: una gara difficile dove ha provato a colpire in contropiede. Non riesce a sistemare la squadra nel momento del bisogno.