Martinez 6,5: non può nulla sul gol di Pinamonti. Parata super invece sul tiro ravvicinato di Henrique.Dragusin 6: in scivolata devia ma non respinge il tiro a porta vuota di Pinamonti, sarebbe stato un salvataggio da paura.Bani 5: ammonito per un fallo su Castillejo, più tardi non ferma Laurienté da ultimo uomo, e il Sassuolo passa in vantaggio.(60’ Thorsby 6,5: la sua grinta infonde coraggio ai compagni)De Winter 6,5: tira un sospiro di sollievo quando vede Castillejo al posto di Berardi, dopodiché non si fa mai saltare e nella ripresa mette in porta Gudmundsson, che sbaglia.Sabelli 6: su e giù, su e giù lungo la fascia destra, ma non combina granché, a parte quando fa la torre per Badelj, che spreca tutto.Malinovskyi 6: rispetto agli anni col Gasp sembra un giocatore disinnescato, specialmente da mezzala e nel primo tempo. Nel secondo però cresce e impegna Consigli dal limite.(89’ Vogliacco sv)Badelj 6: tanto fosforo ma anche un po’ di ferro, in un contrasto aereo toglie un dente a Boloca… Poi sbaglia di testa una buonissima occasione nella ripresa.(73’ Strootman sv)Frendrup 6: il mastino del centrocampo del Gila, qualche errore in costruzione.Vasquez 6: in raddoppio sistematico su Castillejo, aiuta De Winter a controllarlo. Poca cosa la spinta offensiva da quinto di sinistra.(60’ Martin 6: non cambia la sostanza)Gudmundsson 7: se di creatività il Genoa ne mostra poca, viene comunque tutta da lui. Male a tu per tu la prima volta con Consigli, bene invece dal dischetto e con quel tacco che lancia in porta Ekuban.Ekuban 7: nei primi minuti è incontenibile, poi piano piano Ferrari ed Erlic sembrano prendergli le misure, fino allo spunto che decide la partita: brucia Erlic in velocità e punisce Consigli con un diagonale secco.All. Gilardino 7: uno stratega. Sotto di un gol fa i cambi giusti, ritocca il modulo, pareggia ed effettua il sorpasso, poi torna a tre dietro per blindare i tre punti.