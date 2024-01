Genoa, le pagelle di CM: Gudmundsson protagonista, bene Messias

Bologna-Genoa: 1-1



Martinez 6.5: diverse parate decisive da parte del portiere spagnolo, su tutti l’intervento a mano aperta su tiro di Orsolini e poi su Calafiori nel finale di gara. Non può molto su De Silvestri.



Dragusin 6.5: dietro è quello più sicuro, l’attacco rossoblù non lo spaventa e si fa trovare pronto quando c’è da difendere. Bene così.



Vogliacco 6: prova lineare senza grosse sbavature, fa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare.



Vasquez 6: prende un giallo evitabile per un ritardo su rimessa laterale, questo lo condiziona per la restante parte di gara tanto che Gilardino sul termine decide di sostituirlo.



(dal 39’ st Matturro: s.v.).



Sabelli 6: la sua è una prova di sostanza, supporta i compagni con una partita fisica in cui corre tanto.



Frendrup 6.5: propositivo in più di un’occasione, si fa notare in qualche giocata e viene spesso lanciato in avanti da Gudmundsson. Sicuramente in partita.



Badelj 6: irruento su Zirkzee sul finale del primo tempo, cresce nella seconda frazione di gioco dimostrando carattere.



Malinovski 6: a centrocampo i duelli non mancano ma lui si fa trovare pronto, inizialmente fatica a entrare in partita ma poi non abbassa la guardia.



Messias 6.5: attivo su corsia di sinistra, ci mette tanta grinta e la giusta concentrazione. Buona gara per lui che conquista la punizione da cui arriva il gol.



(dal 32’ st Haps 6: fa rifiatare il compagno).



Ekuban 5.5: Calafiori gli dà del filo da torcere, parte bene ma poi cala nettamente nella seconda frazione fino alla sostituzione.



(dal 24’ st Retegui 5.5: entra e prende subito cartellino giallo, non incide particolarmente).



Gudmundsson 7: faro nel gioco della squadra, segna il gol del momentaneo vantaggio nel primo tempo con un gol splendido su punizione.





All. Gilardino 6: la sua squadra domina inizialmente la gara e poi si chiude in difesa, ha l’occasione di portare a casa la vittoria ma viene beffata nei minuti finali da un De Silvestri appena subentrato.