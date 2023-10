Martinez 6 - Incolpevole sul gol di Lucca.



Bani 6,5 - Ordinato, riesce più volte ad allontanare gli sporadici pericoli bianconeri.



Dragusin 6 - Aiuta Bani nel tenere Lucca che oltre al passaggio di Haps non calcia mai in porta.



Vasquez 6 - Tiene bene gli inserimenti di Pereyra e i manicni tuttofare Samardzic-Thauvin.



De Winter 5,5 - Si fa saltare diverse volte da Kamara e nel secondo tempo da Zemura, forse meglio come difensore centrale che come esterno.



Thorsby 6 - Bene in entrambe le fasi.



Frendrup 6 - Deve solo servire Gudmunsson ma lo fa con i tempi giusti.



Malinovskyi 5,5 - Partita più di quantità che di qualità. Kutlu (dal 67') 6 - Entra bene in fase difensiva.



Haps 5 - Aiuta Lucca a sbloccarsi. Se l'Udinese è rimasta in partita è per merito suo. Messias (dal 77') 6 - Appena rientrerà in condizione sarà l'arma in più per GIlardino.



Gudmunsson 8 - Spacca la porta. Ingiocabile oggi, ma la difesa dell'Udinese lo ha aiutato. Maturro (dall'86') 4 - Rianima un'Udinese morta.



Retegui 6,5 - Lotta e rifinisce: un 9 a tutti gli effetti. Puscas (dal 77') 5,5 - Esce Retegui e si sente: tiene su pochi palloni.



All. Gilardino 6,5 - Con l'approccio giusto avrebbe messo in difficoltà l'Udinese e così è stato.