Genoa, le pagelle di CM: Gudmunsson si accende da trequartista, rosso ingenuo per De Winter

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Genoa 0-0



Martinez 6: non ha problemi a gestire le conclusioni che arrivano dalle sue parti.



De Winter 5: macchia, con un rosso un po’ ingenuo, una partita nel complesso positiva.



Bani 6,5: prima fa a sportellate con Cerri, poi costringe Cancellieri a girargli a largo.



Vasquez 6,5: gara solida dal punto di vista difensivo, senza sbavature.



Sabelli 5,5: prova ad attaccare Gyasi, ma non riesce mai a saltarlo.



(Dal 32’ st Martin 6: ottimo ingresso, accompagna l’azione con buona continuità e qualità).



Frendrup 6,5: vince quasi tutti i duelli in cui si imbatte, aiuta la squadra nella costruzione della manovra.



Badelj 6: si torva sempre nella posizione giusta in mezzo al campo.



Malinovsky 5,5: mai nel vivo dell’azione, non trova neanche lo spazio per il suo proverbiale sinistro da fuori.



(Dal 1’ st Ekuban 5,5: il suo ingresso non aggiunge pericolosità alla manovra genoana).



Spence 6: va a sprazzi, ma ha grande fisicità e buona tecnica. Giocatore da tenere d’occhio.



Gudmunsson 6: poco incisivo come seconda punta, più nel vivo del gioco quando si abbassa sulla trequarti dopo l’ingresso di Ekuban.



Retegui 5,5: servito poco e male, non riesce mai a rendersi pericoloso.



(Dal 32’ st Vitinha sv).





All. Caridi 6: prosegue la striscia positiva del Grifone che non aveva particolari esigenze di classifica in questo turno. La squadra si conferma in salute e in grado di affrontare ogni avversario senza snaturarsi.