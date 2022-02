Roma-Genoa 0-0: Dopo mezz’ora di noia ecco due interventi sicuri mentre nella ripresa ringrazia compagni e la scarsa mira dei romanisti. Tranne quella che di Zaniolo, in questo caso però c’è Abisso.Intuisce sempre la traiettoria del pallone, ma i mezzi tecnici non sono di alto livello. Così Abraham e (soprattutto) El Shaarawy ne approfittano.: Un muro per un tempo in cui regala solo qualche brivido nel finale. Usa il piede duro su un Abraham non al top. (1’st Oestigard 4,5: il buongiorno si vede dal mattino? Salva un gol su Abraham, poi prende per il collo Felix e si fa buttare fuori): Alza il gomito su Abraham, e non si vergogna certo di spazzare quando c’è bisogno. Partita di sostanza.: Garra e pochi fronzoli, pure qualche svirgolata.: Lotta e incita i compagni. Tentativo riuscito nonostante qualche pallone perso.: La gioca coi nervi saldi provando pure a cercare il gol da derby.: Un tentativo di testa nel primo tempo, poi svanisce (26’st Melegoni sv)Si sbatte e si fa notare. Gli manca concretezza ma è sempre nel vivo. (26’st Maksimovic 6: corre a mettere mattoncini davanti alla difesa): Cerca spesso la profondità e mostra progressi rispetto alle prime due uscite. Non era la partita ideale per il primo gol in A. (11’st Amiri 6: aumenta l’intensità in un momento difficile): Ex poco rimpianto ma sempre col dente avvelenato. Oggi però Smalling ha l’antidoto giusto. (11’st Piccoli 6: pochi palloni)Prima da applausi per un Genoa che resiste anche in dieci. Il gioco non è ancora brillante ma non poteva esserlo visti i tanti nuovi arrivi. Un punto di platino