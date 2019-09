Cagliari-Genoa 3-1



Radu 5,5: in ritardo sul colpo di testa di Simeone.



Biraschi 5,5: sostituisce Romero, ma gli manca qualcosa. Naufraga come tutto il reparto difensivo.



Zapata 5: è suo l’autogol che riporta in vantaggio il Cagliari, condannando i suoi alla sconfitta.



Criscito 5: è lui a perdersi Simeone sulla rete del vantaggio cagliaritano. Stranamente disattento e poco preciso.



Ankersen 6: parte in quarta, mostrando buonissime qualità tecniche e atletiche. Cala alla distanza visto che è alla prima da titolare.



(dal 29’ s.t. Lerager 5,5: un quarto d’ora dove va in difficoltà)



Radovanovic 5,5: è il solito metronomo del centrocampo, cerca di tamponare qua e là, ma va in sofferenza.



Schone 5,5: ha un’occasione su punizione, la sua specialità, ma la spreca malamente. E se leviamo i calci piazzati, il danese è ancora poca cosa.



Pajac 5,5: timido al cospetto della sua ex squadra. All’esordio da titolare al posto di Barreca, non sfrutta la chance che gli offre il suo allenatore.



Saponara 5: l’ombra del giocatore che fu. Ha un’occasione a inizio partita, ma spara alto reclamando un rigore. Poi tanti errori e poca qualità.



(dal 29’ s.t. Pandev 5: praticamente non si vede mai)



Kouamè 7: è la spina sul fianco della difesa del Cagliari. Prima Olsen gli nega il gol, poi se lo prende con un bel destro da fuori. Il migliore dei suoi.



Favilli 5: spreca due chance niente male, nella prima è lento e si fa rimontare, nella seconda spreca tutto da pochi passi. Andreazzoli gli dà fiducia, lui la ripaga in parte, quantomeno mettendoci impegno.



(dal 32’ s.t. Sanabria 5,5: l’assist per il gol di Kouamé e poi non ha tempo per fare altro)



All.Andreazzoli 5,5: ha sperato nel pareggio nel finale, ma i suoi si sono fatti gol da soli. Un passo indietro rispetto all’ultima partita contro l’Atalanta.