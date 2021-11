Genoa, le pagelle di CM:



GENOA-ROMA 0-2



Sirigu 6: la sua partita meno impegnativa da quanto difende la porta del Grifone si chiude comunque con due palloni in fondo al sacco. Sconsolato.



Biraschi 6,5: provvidenziale ad inizio ripresa, quando si immola su Shomudorov a un passo dalla rete di Sirigu. Ciliegina su un gara giocata costantemente sull’attenti.

(dal 39' st Bianchi SV)



Masiello 6,5: con l’assenza di capitan Criscito prende lui i galloni del capitano in pectore, anche se la fascia non è formalmente sul suo braccio. Si piazza al centro della difesa dirigendola con sapienza e tenendo la barca a galla finché può.



Vasquez 6: le poco più di 50 ore avute a disposizione per conoscere Shevchenko si rivelano sufficienti per comprenderne i desiderata. Difficile per gli attaccanti giallorossi riuscire a sorprenderlo, anche se il gol arriva proprio dalla sua parte.



Sabelli 6: Sheva gli concede quella fiducia persa con Ballardini, proprio contro la ‘sua’ Roma. Lui ringrazia e contraccambia mostrandosi vivace e propositivo almeno per un tempo. Poi cala nel secondo.

(dal 39’ st Ghiglione SV)



Sturaro 5: si appiccica a Mkhitaryan provando a togliergli ogni respiro. Ci riesce abbastanza bene nel primo tempo, molto meno nella ripresa quando oltretutto fallisce anche l'unica occasione da gol del Grifone.

(dal 45’ st Buksa SV).



Badelj 5: prova a smistare il traffico nel gorgo del centrocampo giallorossoblù ma non sempre mostra la necessaria lucidità per compiere al meglio la mansione.

(dal 45' st Galdames SV)



Rovella 5,5: inizia piano, poi cresce con il passare dei minuti, non riuscendo tuttavia a mantenere costanti i giri del proprio motore, finendo per ingolfarsi definitivamente nel secondo tempo.



Cambiaso 5: timido e insolitamente in affanno, disputa quella che quasi certamente è la sua peggior partita dell’anno, commettendo tanti errori anche banali.



Ekuban 5: affossato e demoralizzato da Ballardini, Sheva e (soprattutto) l’infermeria gli danno una chance per rilanciarsi. Lui ci mette tanto impegno ma l'essere abbandonato a se stesso nelle praterie romaniste di certo non sono un aiuto.



Pandev 5,5: fornisce alla squadra più consigli che giocate, faticando ad accendere la luce di un Genoa che passa la metà campo una volta ogni quarto d’ora.

(dal 18’ st Hernani 5: Sheva gli chiede esplicitamente di fare da raccordo tra attacco e centrocampo. Lui sembra non capire le istruzioni e fa subito in tilt).



All. A. Shevchenko 5,5: non certo il migliore dei debutti possibili per il neo-tecnico rossoblù che se doveva lasciare intravedere una sua prima impronta di certo non è riuscito nell'impresa. Le attenuanti non gli mancano e per ora è doveroso concedergliele. Però è lecito attendersi presto qualcosa di meglio.