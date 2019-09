Lazio-Genoa 4-0



Radu 5: Su Immobile rimane in piedi e tiene il risultato in bilico, poi si deve arrendere. I suoi dietro dormono della grossa, svegliarli è davvero complesso.



El Yamiq 5,5: Gol Lazio, e ha subito una buona palla-gol per pareggiarla, viene miracolato da Strakosha. Fa qualcosa di buono, almeno quello, ma partecipa pure alle solenni dormite dei suoi compagni.



Romero 5: Immobile gli scappa spesso, e questo è già un grosso problema, poi cominciano a scappargli un po' tutti, e il problema diventa enorme.



Criscito 5,5: Prova a mettere qualche pezza con esperienza, ma quando la Lazio fraseggia ad alta intensità fa paura, e prenderli è difficile. In genere sul piazzamento dei compagni fa riflettere, un atteggiamento dadaista. Lui almeno tiene la posizione, e prova a suonare la carica della dignità.



Ghiglione 5: Dalla sua parte Lulic passa spesso, si trova stretto in mezzo al bosniaco e Luis Alberto, e il risultato è una prestazione-marmellata.



Lerager 5: Si fa sorprendere da Milinkovic e soffiare il pallone come un dilettante, di fatto propiziando il primo gol della Lazio. Non si riprende più: sbaglia spesso, corre a vuoto.



Radovanovic 5: Prova a mettere un po' di ordine, di idee, ma questo Genoa è un troppo permissivo e assente, sicuramente meno sgargiante dei suoi scarpini, visibili eventualmente anche in notturna. Una delle poche cose lucide della sua partita.



Cassata 5: Si perde un po' troppo spesso Milinkovic, ma ha la chance del pari - con Sanabria e Lerager. Soffre da morire la tecnica di Luis Alberto e la forza di Milinkovic, che sembrano dominarlo. Sembrano, e lo fanno pure.

(24' st Schone s.v.)



Barreca 5: Dalla sua parte Marusic lo impegna abbastanza, lo tiene basso, lo costringe spesso ad arretrare. Non fa molto per sfoderare il suo sinistro educato, e Andreazzoli lo toglie.



(Dal 1' st Pandev 5: Grande ex con il dente avvelenato, accolto da un boato di fischi. Per il resto fa poco, stavolta la maledizione del macedone non si abbatte sulla Lazio).



Sanabria 4,5: Un bel po' fumoso, sbaglia tanto, a volte invece di rendersi pericoloso lancia le azioni offensive della Lazio. I suoi non lo aiutano, ma chi ha le sue capacità dovrebbe aiutarsi da solo. A volte sembra quasi giocare con la Lazio.



Kouamé 5: Non la prende praticamente mai, fa poco e i suoi compagni hanno, quasi da subito, un atteggiamento rinunciatario che non lo aiuta. Nemmeno Sanabria, a dire il vero.

All. Andreazzoli 5: I suoi partono scarichi come un cellulare con il 2% di batteria, che tra l'altro finisce immediatamente. Atteggiamento rinunciatario, poche idee e pure espresse a casaccio. Dovrebbe togliere tutti, 3 cambi non gli possono bastare. Ci vuol ben altro per uscire con punti da campi complicati. Contro la Lazio poi è una specie di maledizione, dopo quel famoso 26 maggio...