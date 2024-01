Genoa, le pagelle di CM: la difesa non balla, l'attacco non punge

Marco Tripodi

Genoa-Torino 0-0



Martinez 7: un paio di brividi sulle conclusioni granata e un intervento prodigioso su Buongiorno 'annullato' dal fuorigioco del torinista.



De Winter 6: Zapata gli sfugge soltanto un paio di volte all'intero di una gara in cui rischia quasi nulla. Ammonito in diffida, salterà la trasferta di Salerno.



Bani 6,5: orfano di Dragusin, tocca a lui diventare il perno della difesa. Ruolo che assume con personalità e serenità senza scomporsi minimamente.



Vazquez 6,5: ineccepibile in difesa, ha sulla testa la palla del vantaggio ma centra in pieno Milinkovic-Savic.



Sabelli 6: festeggia il suo 31° compleanno con una gara molto attenta e lucida.

(dal 43' st Vogliacco SV)



Malinovskyi 6,5: prova un paio di volte la botta dal limite, sfiorando il gol in apertura e nel finale. Quando capisce che non è giornata di magie mette da parte il fioretto per sfoderare la sciabola.



Badelj 6,5: qualcuno sostiene che sia lento. La verità e che a lui basta mezzo metro quadro per fare ciò che più serve.

(dal 43' st Strootman SV)



Martin 6: timido e guardingo nel primo tempo, più propositivo nella ripresa. Nel finale va in debito di ossigeno patendo le scorribande di Bellanova.

(dal 37' st Haps SV)



Messias 6,5: danza tra le linee, alternandosi nel duplice ruolo di mezzala e trequartista. Pericolo costante per 45 minuti, cala nella ripresa, dopo aver speso tutto ciò che aveva.

(dal 26' st Frendrup 6: prima da non titolare per il mediano danese, partito dalla panchina a causa di un problema alla caviglia accusato in settimane)



Gudmundsson 6,5: talmente fantasioso e imprevedibile da non essere spesso capito neppure dai compagni che mal ne assecondano la verve creativa.



Retegui 5: torna titolare dopo oltre un mese malgrado una condizione fisica ancora precaria. Prova a fare i movimenti giusti per la squadra ma al di là di un paio di sponde fatica a liberarsi dalla marcatura di Buongiorno.



All. A. Gilardino 6,5: mercato e infermeria ne condizionano le scelte, costringendolo a dover rinunciare a diverse pedine, limitandone al minimo le alternative. Eppure il suo Genoa entra gioca con piglio e determinazione, provando a far propria l'intera posta in palio.