Genoa, le pagelle di CM: Leali tiene a galla i suoi. Attacco sterile

Verona-Genoa 0-0Leali 7: migliore in campo dei suoi. Tiene a galla il risultato in una partita sicuramente non brillante da parte dei compagni.Sabelli 5,5: parte bene, ma nella ripresa si fa superare anche per stanchezza fisica.De Winter 6: prova ad arginare la fisicità degli avversari.Vasquez 5,5: Mosquera e compagni non sono clienti facili. Qualche incertezza di troppo poteva costare caro.Martin 5: non brillante quest'oggi. Dimostra una forma fisica non ottimale e non riesce a spingere come dovrebbe.Badelj 6: partita giocata senza rischiare troppo. Giocate semplici ma efficaci. Nella ripresa più opaco.

(dal 17' s.t. Onana 5: deve cercare di dare più profondità all'azione, ma si ritrova ingabbiato dagli avversari. )Masini 6: cerca spesso la sponda con i compagni di reparto. Il duello con Bernede è a suo favore, anche se pecca nel finalizzare l'azione.Zanoli 5,5: non pienamente sufficiente la sua gara a causa di troppi errori tecnici e di lettura dell'azione.(dal 18' s.t. Messias 6: impatto sulla gara sicuramente non devastante. Fa il suo ma ci si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto quando gli spazi si allungavano.)Miretti 5,5: qualche azione offensiva degna di nota e nulla più.

(dal 35' s.t. Thorsby: s.v.)Vitinha 6: gara di certo non brillante, ma cerca almeno di creare qualche pensiero alla difensa avversaria.(dal 17' s.t. Ekuban 5: impatto sulla gara inconsistente.)Pinamonti 5,5: dovrebbe tener alta la squadra e cercare di impensierire gli avversari con il proprio fisico, ma spesso viene anticipato sul nascere.All. Vieira. 6: Genoa sicuramente non brillantissimo. Manca il mordente per cercare di far male alla difensa avversaria. I cambi non hanno mosso particolarmente la gara.