Martinez 5: colpevole sul tiro vincente di Soulé, si riscatta nella ripresa neutralizzando una bella conclusione di Ibrahimovic. Non può nulla su Monterisi allo scadere.



Vogliacco 5,5: del trio difensivo, è quello che forse brilla di meno. In apertura entra in netto ritardo su Ibrahimovic e prende subito un giallo. Episodio che condiziona la sua partita.



(dal 42’ s.t. Vásquez s.v.).



De Winter 6: roccioso al centro della retroguardia, contiene con successo Cheddira senza eccessivi problemi.



Dragusin 6: partita globalmente sufficiente a presidio della difesa.



Sabelli 6,5: propositivo sulla fascia destra, bene anche in copertura su Ibrahimovic.



Frendrup 6,5: va a centimetri dalla rete in avvio, gara di qualità e quantità.



Badelj 6: orchestra con la sua solita precisione lo sviluppo della manovra lì nel mezzo, esperienza e personalità da vendere.



(dal 42’ s.t. Hefti s.v.)



Strootman 6: moto perpetuo in mediana, fornisce un contributo fondamentale per gli equilibri genoani. Al 44’ si vede costretto ad uscire per infortunio.



(dal 44’ p.t. Thorsby 6: manca clamorosamente l’impatto col pallone al 12’. Garantisce tempi di inserimento e protezione, impatto positivo).



Haps 5,5: funziona a intermittenza, tenta poche volte l’affondo al cospetto di Oyono.



(dal 42’ s.t. Galdames s.v.).



Malinovskyi 7,5: presenza costante tra le linee nel solco della qualità, si inventa una rete fantastica al 38’ e centra la traversa su punizione nel secondo tempo.



(dal 34’ s.t. Messias s.v.).



Puscas 6: si divora il gol del vantaggio in apertura, gioca tanto spalle alla porta. Prova sufficiente.



All. Gilardino 6: organizzato e solido, nonostante le assenze il suo Genoa sciorina una buona prestazione ma viene beffato nel finale.