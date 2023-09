Lecce-Genoa 1-0



Martinez 6: nessuna sbavatura, sul gol una deviazione lo



De Winter 5: dalle sue parti Strefezza lo ha messo in difficoltà e lo ha costretto alle maniere forti che gli costa il giallo e la sostituzione nell’intervallo.



(1’st Vasquez 6: fa molto meglio del suo omologo espulso.)



Bani 5,5: qualche sbavatura contro un Krstovic difficile da contenere.



Dragusin 6: pochi interventi, fa il minimo indispensabile.



Martìn 4: un intervento sconsiderato, nonostante il peso del giallo, fanno durare il suo match 36 minuti nel momento migliore della sua squadra. Dannoso.



Sabelli 5,5: partita di sacrificio in cui non incide.



(44’st Hefti sv)



Strootman 5: partita impeccabile sino all’86’ quando esce fuori posizione e lascia Oudin libero di tirare.



Badelj 5,5: qualche imprecisione e in alcuni casi lento nella gestione del pallone.



(31’st Hefti sv)



Frendrup 6: incolpevole per la deviazione sul gol, partita di quantità.



Gudmundsson 6,5: è lui ad accendere la luce e ad avere le migliori occasione, con l’inferiorità numerica si deve sacrificare.



(44’st Malinosvkyi sv)



Retegui 5,5: tocca pochi palloni e fa quel che può soprattutto quando rimane isolato in seguito all’inferiorità numerica.



(31’st Ekuban sv)





All. Gilardino: soffre in avvio poi prende campo con un 4-4-2 solido in cui il solo Gudmundsson non può fare tutto e infatti Retegui resta isolato. L’espulsione di Martìnez sconvolge il match nel momento migliore e forse Vasquez dall’inizio non sarebbe stata una mossa sbagliata per controllare Almqvist. Il Grifone riparte da quanto vedere nel primo tempo.