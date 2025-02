Genoa, le pagelle di CM: Masini resta a guardare, Cornet sprecone, De Winter sfiora la doppietta

Getty Images

così così su un paio di conclusioni che sembrano quasi sfuggirgli dai guantoni. Può nulla sui due gol subitila Fiorentina dalla sua parte spinge poco. Fa il suo.concorso di colpa sul secondo gol subito, ma si riscatta salendo in cielo e accorciando le distanze. Va vicino anche alla doppietta, ma De Gea fa il fenomenola pressione di Kean lo tiene sempre sul filo. Sfortunato nella deviazione che porta al raddoppio di Gudmundsson, ma perché gli stava a tre metri?primo tempo timido, ma aumenta paurosamente i giri nella ripresa. Suo l'assist da corner

incredibile come resti a guardare mentre Kean calcia indisturbato e fa 1 a 0. Errore che pesa come un macigno. Dall'82': benino nel primo tempo, in cui si fa notare per un paio di giocate sulla corsia. Si spegne un po' nel secondo tempo. Dal 66'qualche bella sponda spalle alla portanon se la cava neanche male. Ma è palesemente in ritardo sull'imbucata di Gudmundsson che calcia indisturbato e raddoppia. Chiude in crescendo in una ripresa in cui arriva dappertutto: galleggia sulla trequarti faticando a trovare la posizione nei primi minuti, poi prende le misure. Pericoloso quando si incunea in area, mette in porta Cornet che purtroppo per lui spreca. Dal 66'giocatore dalla qualità tecnica sopraffina. Dal suo ingresso la Fiorentina soffre da matti su quel lato

: il gol sbagliato davanti a De Gea gronda sangue. Resta negli spogliatoi all'intervallo. Dal 46' Vitinha 5,5: quando sei sotto non è il massimo entrare così litigiosi come ha fatto lui. Compiccia pochino: pomeriggio difficilissimo in cui di palloni buoni ne arrivano pochissimi. Dà una mano a far salire la squadraesce con zero punti, ma con la consapevolezza che il Genoa ha fatto una grande partita schiacciando per larghi tratti la Fiorentina nella sua area di rigore. Paga carissime due ingenuità, ma si porta via più segnali positivi che negativi