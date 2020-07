Genoa-Spal 2-06: non viene mai chiamato in causa.: oltre ad essere sempre molto attento in copertura si spinge anche diverse volte nella metà campo avversaria raccogliendo buoni risultati.: poco sollecitato dagli avversari, contiene senza difficoltà Floccari e Petagna.: torna in campo dal primo minuto dopo tanti mesi di panchine e non fa rimpiangere la scelta a Nicola. E' sicuro e preciso, oltre a rappresentare una importante arma sul gioco aereo.: prestazione solida per il difensore del Genoa che, nonostante il cambio di ruolo, riesce gestire con relativa facilità le sgroppate offensive del rapido Strefezza. Con la sua esperienza e sicurezza trasmette tranquillità a tutti i compagni.: la sua posizione mette in difficoltà la Spal, che soffre i suoi inserimenti tra le linee. Si conquista anche un calcio di rigore con grande voglia, a testimonianza di quanto il Genoa creda alla salvezza più della Spal.(dal 15' s.t.: ordinaria amministrazione per il laterale ex Torino).: disegna una punizione perfetta che si spegne in fondo alla rete e chiude la partita. In mediana è un metronomo imprescindibile: finalmente sta iniziando a trovare la sua dimensione anche in Serie A.: canonica prestazione muscolare del centrocampista svizzero, che mette in campo tutta la sua esuberanza fisica.(dal 28' s.t.: ha il merito di servire Pandev con un pallone che l'attaccante trasforma in oro. Grazie alle sue doti tecniche riesce sempre a costruire e rifinire con maestria, anche se la disattenta difesa della Spal lo facilita nel compito. Quando si presenta dal dischetto, però, le gambe gli tremano e si lascia ipnotizzare da Letica che lo neutralizza macchiandone la prestazione.: buca la Spal con una giocata da campione. Il contributo dell'ex Napoli e Inter è fondamentale per continuare a inseguire la salvezza. Anche nel secondo tempo si carica la squadra sulle spalle, facendo valere tutta la sua esperienza ed abitudine al successo.(dal 28' s.t.6: dialoga bene coi compagni di reparto, difende palla e calcia in porta. Gli manca solo un po' di cinismo sotto porta.(dal 45' s.t. Destro sv): il Genoa si mostra spavaldo fin dai primi minuti e porta a casa una vittoria chiave nella corsa alla salvezza. La squadra ha mostrato importanti segni di ripresa rispetto alle scorse settimane.