conferma di essere un portiere ottimo fra i pali ma pessimo nelle uscite. Come dimostra l’incornata di Lasagna che lo trova bloccato sulla linea bianca.sempre attento e puntuale nelle chiusure, l’unica leggerezza la commette facendosi ammonire in maniera ingenua prima del riposo.: luci ed ombre per lui. Praticamente perfetto per un'ora, si fa uccellare da Lasagna sull'1-1. Poi si riscatta inzuccando la palla del nuovo vantaggio rossoblù. Ma dopo pochi minuti si fa cacciare rimediando un secondo giallo assolutamente evitabile.sfiora il gol su punizione e prova a gestire la giovane retroguardia genoana.dalla sua parte il semaforo per gli avversari è sempre rosso.: freddo come un iceberg, trasforma il rigore spiazzando Musso e siglando il suo primo gol in rossoblù. Sempre nel vivo del gioco, finisce la gara senza più ossigeno nei polmoni.un passo indietro dopo le positive prove delle ultime uscite. Rallenta spesso l'azione anziché velocizzarla.(dal 26' st: dovrebbe spezzare il ritmo avversario con la sua freschezza ma non lo fa).spina nel fianco della retroguardia friulana. Fallisce due buone occasioni ma si procura il rigore che sblocca l’incontro e ooi regala a Romero la palla del secondo vantaggio. Juric lo sacrifica nel finale con la squadra in 10 uomini.(dal 40' stmeno proposito del solito sembra stranamente pensare più a difendere che non ad affondare sulla fascia.cercato poco e male dai compagni non ha mai la palla buona per fare male alla difesa friulana.(dal 30' stdentro nel finale per ridisegnare la retroguardia dopo l'espulsione di Romero)prova la conclusione solo su punizione, mandando la palla in gradinata. Dopo la scorpacciata di gol delle prime settimane, resta a digiuno per la seconda gara consecutiva.per due volte in vantaggio, per due volte si fa recuperare. Se quella con l'Udinese doveva essere la prova d'appello per lui, si può dire che sia stato rimandato. Ancora in attesa di giudizio.