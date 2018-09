Ballardini lo promuove titolare, lui sonnecchia un tempo limitandosi a smanacciare un tiraccio di Leris sporcato da Spolli. Ottimo il riflesso con il quale respinge il colpo di testa di Barba che poteva riaprire la partita.ingaggia un bel duello con Giaccherini, l’unico del Chievo in grado di creare qualche pericolo, uscendone nel complesso vincitore.torna a vivere una serata relativamente tranquilla guidando bene la difesa genoana. Si perde due volte Stepinski in area piccola ma il polacco non ne approfitta: arretrato sulla linea difensiva non va mai in affanno dando l’impressione che il suo ruolo ideale sia ormai quello.: ordinato e pulito, rispetta a dovere le consegne di Ballardini garantendo ai compagni una spalla importante sulla destra.alterna goniometro e bastone dettando i tempi di gioco ai compagni e distrugendo spesso la manovra clivense.poco appariscente e a volte un po’ avulso dal gioco. Dà comunque il suo apporto nel garantire solidità ed equilibrio alla squadra.(dal 33’ st: partecipa al giro palla finale del Grifone): subito molto mobile, mette i brividi a Sorrentino con un bolide in apertura che sibila di poco a lato. Poi vola sulla sinistra per servire a Piatek la palla del vantaggio. Per una sera fa tutto bene. Esce tra gli applausi.(dal 29’ st: dentro nel finale a gara virtualmente ormai chiusa)si divora un gol dopo 10’ a tre metri dalla porta e sembra portarsene dietro il peso emotivo per il resto della gara. 45’ dopo però si sveglia all’improvviso siglando il 2-0. Viene sostituito controvoglia due minuti più tardi e non nasconde il suo malumore.(dall’11 stBallardini lo manda dentro dopo il raddoppio affidandogli le chiavi della via mediana. Lui si cala nella parte facendo le prove in vista di impegni più significativi)prova a sgusciare tra le maglie difensive veronesi ma viene quasi sempre disinnescato in partenza.esaurisce gli aggettivi per descriverlo gara dopo gara. Nella prima parte colleziona un palo, un rigore non fischiato e la rete dell’1-0. Dopo sei gare ufficiali, tra campionato e Coppa Italia, è già in doppia cifra.: Marassi resta il fortino rossoblù anche grazie al suo coraggio. Rispetto alla sciagurata prova con la Lazio il tecnico ravennate propone diversi cambi come l'inserimento di Radu e l'arretramento di Criscito. Ma è soprattutto la scelta di puntare su Lazovic l'arma che gli permette di scardinare la difesa del Chievo e portarsi a casa la terza vittoria interna in altrettante partite.