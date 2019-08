Roma-Genoa 3-3



Radu 5,5: Nulla può su Under, molto fa su Dzeko prima di piegarsi alla magia del bosniaco. Qualche uscita alta non proprio mirata e sulla punizione di Kolarov poteva fare di più. Si rifa nel finale su Cristante.



Romero 6: Prezioso dietro, ma pure davanti dove già aveva fatto male alla Roma. Stavolta ci mette la testa per il gol di Pinamonti.



Zapata 5,5: Resta incollato sul prato dell’Olimpico in occasione dei due gol ma dà un contributo di esperienza nei momenti duri.



Criscito 6,5: Glaciale dal dischetto, meno in fase difensiva.



Ghiglione 6,5: Prova a sfoderare freschezza per mettere in difficoltà Kolarov, ci riesce in più occasioni e regala pure un assist.



Lerager 6,5: Viaggia a ritmi alterni, ma quando corre crea problemi. Pure in fase di inserimento.



Schone 7: Esperienza e geometria di stampo Ajax al servizio della causa rossoblu. C’è da lavorare sulla tenuta fisica ma sarà più che prezioso.



Radovanovic 6,5: Muscoli e non solo. Leader silenzioso di un centrocampo niente male.



Barreca 5,5: Tampona quanto può, ma quando la Roma spinge forte sulla sua fascia va pure lui in difficoltà. (28’st El Yamiq 6: non male)



Kouame 7,5: Spina di pesce nella gola del gigante Fazio. Entra in tutti i pericoli per la porta di Pau Lopez e nella ripresa buca lo spagnolo. (46’st Sanabria ng)



Pinamonti 7,5: Il Genoa ci ha investito molto, lui ripaga subito con un bel gol e un rigore guadagnato. C’è di meglio? (41’st Pandev: dose di esperienza)





All. Andreazzoli 7,5: Torna sul luogo del delitto, dove perse una storica finale con la Lazio. Il suo Genoa è giovane, fresco, a tratti brillante. Dietro c’è molto da riparare ma un punto così all’Olimpico è un biglietto di presentazione a cinque stelle.