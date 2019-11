Spal-Genoa 1-1



Radu 7: si presenta con un ottimo intervento sulla conclusione dalla distanza di Sala, che lo costringe a una parata complicata. Si ripete anche su Reca, con un miracolo di piede sul tap-in da corta distanza dell'esterno spallino. Sfiora il pallone anche sul rigore di Petagna che, però, finisce in rete alle sue spalle.



Criscito 5: leggerezza non da lui in occasione del fallo da rigore. Il difensore, nonostante la grande esperienza, si fa beffare come un dilettante e abbatte Missiroli concedendo alla Spal la possibilità di andare dal dischetto e sbloccare il match.



Zapata 6,5: preciso in tutte le chiusure, è l'uomo in più della retroguardia del Genoa.



Romero 5,5: meno brillante del compagno di reparto, rischia troppo spesso in fase di impostazione. Il giocatore di proprietà della Juventus dimostra di avere ancora tanto da imparare prima di poter fare il grande salto.



Ghiglione 6,5: quinto assist in campionato per quello che si sta consacrando come uno dei migliori laterali d'Italia.



Cassata 5,5: non perfetto in alcuni disimpegni, soffre le uscite laterali di Petagna che lo costringe a giocare fuori posizione.



Lerager 5,5: impegna Berisha con un colpo di testa da attaccante puro. Solo una grande parata dell'albanese gli nega la rete del vantaggio. Il resto del match lo vede in ombra.



(dal 17' s.t. Pandev 5,5: non un buon impatto sulla partita per l'ex Napoli, che sembra un corpo estraneo alla manovra del Genoa).



Radovanovic 5,5: prestazione poco appariscente. Non entra mai nel vivo del gioco e fatica a contenere le sortite offensive di Kurtic.



Sturaro 6,5: pareggia dopo appena un minuto trovando un colpo di testa da pochi metri su assist di Ghiglione. Dopo 7 mesi di lontananza dai campi è una gran bella notizia. Quantità e tantissima voglia per l'ex Juve che corre per quattro e non fa mai mancare il proprio contributo ai compagni.



(dal 28' s.t. Cleonise 6: il ragazzino si presenta con una grande azione e sfiora la rete del vantaggio. Subito brillante ed esuberante, il giovane del Grifone dimostra di avere grande potenziale).



Agudelo 6: sfiora la rete del vantaggio a quindici dalla fine, ma il resto della partita non lo vede tra i protagonisti. Pur avendo buone qualità, fatica ancora ad avere continuità per novanta minuti.



Pinamonti 5: arriva diverse volte alla conclusione, ma si infrange sempre sul muro alzato dalla retroguardia della Spal.



(dal 17' s.t. Favilli 6,5: entra in campo e sfiora subito il gol di testa. Sempre nel vivo della manovra, mette in ombra Pinamonti).





All. Thiago Motta 5,5: il Genoa cerca sempre di giocare a calcio e una ripresa rispetto alla gestione Andreazzoli c'è stata. I lati positivi però si esauriscono qui, perché il Grifone perde altri due punti importanti in uno scontro diretto che poteva essere alla portata.