: Dal primo minuto torna il portiere ex Lazio, che non sfigura. Gli attaccanti viola si fanno poco pericolosi, e spesso non centrano lo specchio, ma l’estremo difensore si mostra sicuro. Ottima l’uscita su Vlahovic, quando con il pugno sporca la traiettoria di un cross di Biraghi che aveva aperto la porta al serbo.(Dal 20’s.t.: Incolpevole sul gol, attento fino a quel momento)Il centrale colombiano mette in campo tutta la sua esperienza, lasciando pochissimi spazi e palloni giocabili a Vlahovic. Proprio su un allungo del 9 viola avverte un problema alla coscia, che lo costringe al cambio.(Dal 38’p.t.: Non riesce a spingere sulla fascia, rimanendo risucchiato nella carica della Fiorentina a fine partita): Soffre le offensive della Fiorentina, lasciando spesso ampi spazi per gli attaccanti viola. Per sua fortuna, sempre graziato dagli avversari.: Uno tra i migliori dei suoi, chiude e fa sentire tutta la sua esperienza. Preziosissimo per il Genoa, soprattutto ad evitare il crollo nel momento di massima pressione viola.: Buona prova, sia come centrale che come esterno, molto attento a coprire la posizione e non scoprire il fianco alle offensive viola.: Si vede soprattutto quando, grazie ad un dubbio contatto, fa annullare il gol del vantaggio della Fiorentina. Prova a mettere fisicità a centrocampo, ma la sua è una prova incolore.: Padrone del centrocampo, detta i tempi e gestisce la manovra. Sicuramente il vero leader del Genoa, sia tecnicamente che caratterialmente.A centrocampo prova a mettere tutta la sua fisicità, anche se spesso viene risucchiato nel giropalla della Fiorentina. Non riesce ad essere preciso, e Amrabat tante volte lo anticipa e gli soffia il pallone.(Dal 33’s.t.: SV): Non riesce a spingere, soffrendo molto le offensive della Fiorentina. Prova qualche spunto, ma viene sempre chiuso, lasciando spesso il fianco scoperto alle offensive viola.: Tiene da solo l’attacco del Genoa, con sponde e tocchi intelligenti, che i suoi compagni non riescono a intuire. Alle volte potrebbe essere più egoista e provare la conclusione, ma per il Grifone è preziosissimo.(Dal 33’s.t.Condanna il Genoa al pareggio, sprecando un’occasione incredibile, quando nell’uno contro uno non riesce a battere Dragowski già a terra): L’uzbeko prova ad aiutare Scamacca a più riprese, ma spesso non riesce ad essere incisivo. Lotta e ci prova, ma non riesce ad essere d’aiuto al suo numero 9.(Dal 20’s.t.: Entra e cambia la gara, riuscendo a segnare contro la sua ex squadra e trovando Destro nell’occasione per il raddoppio. Sicuramente meriterebbe più spazio in questa squadra)Il Genoa arriva al Franchi per pareggiare e riesce nel suo intento, pur con tanto rammarico per l’occasione sprecata da Destro che poteva valere il colpo del k.o. Per larghi tratti di gara, però, il Grifone è parso assente e sterile.