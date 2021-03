: Bruciano i guanti di Perin ma lui reagisce bene respingendo un tiro di Pedro. Coi piedi meno bene. Poco o nulla può su Mancini.: Impietrito sul colpo di testa di Mancini, frustrato quando atterra Mayoral prendendosi il giallo. Giornata no.: Sporca un tiro di Villar e rispetto a Masiello non abbassa quasi mai la guardia: Sempre molto alto il livello di attenzione anche quando c’è da uscire palla al piede.: Ha la possibilità di far male su una fascia incerottata, ma è timido (1’st Cassata): Segue bene i movimenti dei compagni. Intelligenza tattica e poco altro. (33’st Melegoni ng)Troppo schiacciato nel primo tempo poi prova a verticalizzare per Destro.: La lavatrice torna a centrifugare nello stadio che più lo ha amato. Parte con due tackle duri poi fatica a vincere il duello con Diawara. (31’st Scamacca 6: tecnica e potenza. Forse merita più spazio): Ha ancora la brillantina post derby. La sfrutta nel primo tempo quando chiude e offende discretamente, poi finisce la benzinaConclude il trittico di ex e si muove bene nel primo tempo trovando la posizione giusta ma senza essere servito dai compagni. Nella ripresa appare sulle gambe.: Non assiste al meglio Destro nonostante qualche buona iniziativa nei primi minuti. Delude. (1’st Shomurodov 6: più reattivo ma poco servito)Ha tirato fuori il Genoa dalla palude, ma da qualche giornata si nota eccessivo relax. E la classifica non è che sorrida così tanto ancora. Ci prova solo nei minuti di recupero.