GENOA-TORINO 1-0



Sirigu 6,5 ancora un cleen sheet per il campione d'Europa che riesce a tenere la porta chiusa per la quarta gara consecutiva. Alla faccia di chi lo voleva finito.



Frendrup 7: malgrado il rientro di Hefti, Blessin gli conferma fiducia dopo la buona prova di Bergamo. Lui la ricambia dando il là all’azione del vantaggio e giocando una gara pressoché perfetta. E pensare che fino a cinque giorni era un oggetto assolutamente misterioso. Bella scoperta.



Maksimovic 7,5: un baluardo praticamente invalicabile per i granata. Esce vincitore da ogni singolo duello, dirige la difesa alla perfezione e neppure l'espulsione del collega di reparto lo scalfisce. Colosso.



Ostigard 5: rimedia due gialli in 23 minuti. E anche se il secondo è un’invenzione di Mariani, sapendo di essere già ammonito l’entrataccia su Izzo è un’ingenuità che doveva evitarsi.



Vasquez 7: soldato aggiunto nel fortino difensivo del Grifone. Non sbaglia mai un colpo.



Sturaro 6,5: dimostra con i fatti quel che continua a ripetere da settimane: la salvezza del Grifone è ancora possibile. E lui ci crede più di tutti.

(dal 48’ st Hernani SV)



Badelj 7: si destreggia nel traffico della via mediana con la classe e la tranquillità che lo contraddistinguono, abbassando i ritmi di un Toro che non riesce mai a scatenarsi.



Melegoni 7: inizia timido, poi, con il Genoa in inferiorità, si alterna con Portanova nel triplice ruolo di centrocampista, trequartista e punta. Tuttofare.

(dal 21’ st Galdames 6,5: dentro a fare legna nell'ultimo quarto di gara).



Amiri SV: la sua partita dura appena mezzo tempo. Poi, con l’espulsione di Ostigard, Blessin decide di sacrificarlo sull’altare dell’equilibrio tattico.

(dal 24’ pt Bani 7: proiettato in campo all’improvviso, risponde subito all’appello calandosi alla perfezione nella parte di fedele scudiero di Maksimovic).



Portanova 7,5: il primo gol in Serie A lo ha inseguito e sfiorato a lungo nelle scorse settimane. La fortuna (e Berisha) lo premiano nella notte contro il Toro. Ricompensa meritata per un leone che i domatori granata non riescono mai ad ammansire. Solo i crampi lo mettono KO.

(dal 21’ st Yeboah 6,5: freccia dell’arco rossoblù indispensabile nel tenere alto il baricentro del Grifone svariando su tutto il fronte offensivo).



Destro 6: parte come punta isolata, diventa praticamente un disperso nel deserto d’attacco del Genoa dopo l’espulsione di Ostigard. Nonostante questo prova con generosità a rendersi utile alla causa, prima che Blessin gli risparmi la ripresa.

(dal 1’ st Hefti 6,5: prezioso con i suoi scatti e la freddezza con cui gestisce anche le situazioni più difficili).



All. A. Blessin 8: alla vigilia aveva espresso l’auspicio di una gara senza errori arbitrali. Speranza presto naufragata che però non gli rovina la serata. Anzi se possibile ne aumenta la goduria. Dopo tanti pareggi, evita un record storico fermando la propria striscia personale nel migliore dei modi. Il suo Grifone conquista un successo sudato e meritato, di quelli che tanto piacciono alla gente rossoblù. E che riaccende la fiducia in una missione adesso un po' meno impossibile. Rianimatore.