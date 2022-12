GENOA-SUDTIROL 2-0



Semper 7: salva il risultato sull’incornata di Odogwu con un volo acrobatico che vale quanto un gol.



Hefti 6,5: più propositivo del solito, dai suoi piedi parte il tiro che porta al gol su ribattuta di Puscas.

(dal 42’ st Vogliacco SV)



Dragusin 6: qualche sbavatura evitabile nel complesso di una prestazione positiva.



Bani 6: presidia la difesa senza troppi affanni.



Sabelli 6: gara ordinata passata prevalentemente nella propria metà campo.



Jagiello 6: il più offensivo del trio di centrocampo, viene sacrificato ad inizio ripresa quando Gilardino decide di pigiare il piede sull'acceleratore.

(dal 16’st Puscas 7: entra e la decide con una zampata che vale i tre punti al Grifone e la prima gioia personale per lui in rossoblù. Nel finale sfiora anche la doppietta).



Strootman 6,5: se lo continuano a chiamare la lavatrice è perché il ruolo di pulitore di palloni sa ancora svolgerlo alla perfezione.

(dal 31’ st Ilsanker 6: esperienza e muscoli freschi per gestire l’intricato finale di gara).



Frendrup 6: lavoratore oscuro della mediana rossoblù. Poco propositivo ma molto prezioso.



Aramu 6,5: ancora una prestazione con più ombre che luci per il trequartista piemontese che appare comunque in ripresa rispetto alle ultime uscite. La spaccata vincente che vale il 2-0 lo ripaga dell’impegno profuso in partita e gli regala una meritata iniezione di fiducia.



Gudmundsson 6,5: devastante quando parte per la tangente seminando avversari come birilli. Come nell’occasione del vantaggio rossoblù, scaturito proprio da una sua scorribanda a sinistra. Ciò che gli manca ancora è la continuità anche all’interno della stessa partita.

(31’ st Galdames 6: la traversa gli nega il gol che avrebbe potuto chiudere anzitempo la sfida).



Coda 6: anche con il cambio tecnico ciò che non cambia è la sua propensione ad un sacrificio che ne limita l’incisività sotto porta. Una generosità comunque preziosa per il collettivo.

(dal 42’ st Yeboah 6: tre minuti più recupero gli sono sufficienti per confezionare l’assist del raddoppio per Aramu).



All. A. Gilardino 6,5: quello che riusciva a fare miracoli in due giorni nascerà il 25. Lui si accontenta di molto meno, regalando al Genoa una vittoria che mancava da oltre un mese e mezzo e contro una formazione che non perdeva da agosto. Ottima la gestione dei cambi che non a caso portano in dote i due gol. Il gioco ovviamente è ancora la fotocopia del suo predecessore. Ciò che cambia è il risultato. E per ora non è affatto poco.